Кому достанется сирийская нефть?

//В мире 13+

15 октября 2019, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Курдские силы согласились объединиться с войсками Башара Асада для противостояния турецкой армии. На севере Сирии расположены месторождения нефти. Они могли стать разменной монетой в переговорах между Россией и курдами.



В настоящее время курдские силы пытаются удержать контроль над северными территориями Сирии. Имеются сведения, что соглашение между курдами и армией Асада подписывалось на российской военной базе Хмеймим.



Ранее курдским отрядам самообороны не удавалось достичь договорённостей с официальным Дамаском. Турецкое военное вмешательство привело к гибели мирного населения, разрушению городов.



Курды считают, что совместными усилиями им удастся освободить территорию от турецких войск. Примечательно то, что данная операция происходит без участия американской стороны. Нефть, добываемая на территории северной Сирии, курдами поставлялась исключительно внутри страны. Она не поступала американской армии или другим компаниям. Вообще нефть является для курдов большим преимуществом, считают политические эксперты. Курдские силы могут её выгодно обменять на политические гарантии. Учитывая такую картину, можно с уверенностью сказать, что у турецкого лидера Эрдогана не получится создать буферную зону по всей границе своей страны с Сирией.



