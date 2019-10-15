Киевский журналист раскрыл кандидатов на отделение от Украины после Донбасса

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15 октября 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Акция протеста в Киеве, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Последние тридцать лет происходит медленное разложение и распад Украинской ССР. Такое мнение высказал проживающий в Белоруссии киевский журналист и блогер Максим Равреба.

Эксперт предсказал на видео, размещенном на YouTube-канале «Союза блогеров Украины», что процесс дезинтеграции страны продолжится. В числе кандидатов на отделение вслед за Крымом и Донбассом Равреба назвал Закарпатье, «Янтарную республику» (части Ровенской, Житомирской и Волынской областей), Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. В данных регионах власть Киева призрачна, отметил журналист.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный аналитик Александр Халдей рассказал о решении команды президента Владимира Зеленского, которое может привести к исчезновению Украины.