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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Киевский журналист раскрыл кандидатов на отделение от Украины после Донбасса

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский журналист раскрыл кандидатов на отделение от Украины после Донбасса
Акция протеста в Киеве, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Последние тридцать лет происходит медленное разложение и распад Украинской ССР. Такое мнение высказал проживающий в Белоруссии киевский журналист и блогер Максим Равреба.

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Эксперт предсказал на видео, размещенном на YouTube-канале «Союза блогеров Украины», что процесс дезинтеграции страны продолжится. В числе кандидатов на отделение вслед за Крымом и Донбассом Равреба назвал Закарпатье, «Янтарную республику» (части Ровенской, Житомирской и Волынской областей), Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. В данных регионах власть Киева призрачна, отметил журналист.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный аналитик Александр Халдей рассказал о решении команды президента Владимира Зеленского, которое может привести к исчезновению Украины.

 

ДЦ

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Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский эксперт Александр Халдей.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

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