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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Украине предрекли «разрыв в клочья» после возвращения ДНР и ЛНР в состав страны

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Украине предрекли «разрыв в клочья» после возвращения ДНР и ЛНР в состав страны
Митинг украинских националистов против предоставления особого статуса Донбассу, Sergey Starostenko / globallookpress.com

Возвращение в состав Украины территорий, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

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Журналист отметил в материале, опубликованном «Русской весной», что в случае воссоединения Донбасса с Украиной нынешний конфликт из открытого станет партизанским. Ополченцы республик и украинские националисты придерживаются радикально противоположных взглядов на мир, поэтому не могут жить в одном государстве, полагает Григорюк.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине назвали условие начала «наступления России» на Славянск и Мариуполь.

 

ДЦ

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Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким…

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