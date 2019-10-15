Украине предрекли «разрыв в клочья» после возвращения ДНР и ЛНР в состав страны

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15 октября 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг украинских националистов против предоставления особого статуса Донбассу, Sergey Starostenko / globallookpress.com

Возвращение в состав Украины территорий, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

Журналист отметил в материале, опубликованном «Русской весной», что в случае воссоединения Донбасса с Украиной нынешний конфликт из открытого станет партизанским. Ополченцы республик и украинские националисты придерживаются радикально противоположных взглядов на мир, поэтому не могут жить в одном государстве, полагает Григорюк.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине назвали условие начала «наступления России» на Славянск и Мариуполь.