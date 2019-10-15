Латвийские врачи готовы к протестам

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15 октября 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Председатель ассоциации молодых врачей Латвии Карлис Раценис, arsts.lv

Ассоциация молодых врачей Латвии готова к протестам из-за недостаточного финансирования.

Латвийское здравоохранение переживает сложные времена: отток молодых специалистов за рубеж, невысокие зарплаты и постоянная ложь правительства. В законе прописано постепенное увеличение зарплат врачей и два года закон выполнялся. С приходом нового правительства, в бюджете следующего года нет увеличения финансирования на законные 20%. Минздрав получит только 43 мил.евро, вместо обещанных 120мил.

Председатель ассоциации молодых врачей Латвии Карлис Раценис: «Тогда уже было бы лучше, если Сейм еще в декабре сказал, что повышение не ждите. Что, мол, предыдущий Сейм «заварил кашу» и мы не можем это реализовать. Не понятно – говорят нам правду или лгут! Не понятно – будет или не будет! Ассоциация не планирует выходит на улицы и бастовать, но она будет «абстрактной». И пройдет она вместе с Обществом врачей Латвии».

Идеи протестов планируются разные: пикеты, блокировки мостов и заявление в Конституционный суд.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что при старом созыве Сейма такого «бардака», простите, не было. Латвийцы жили гораздо спокойнее.