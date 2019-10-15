Путин вновь вынужден был слушать исковерканный гимн России, теперь в ОАЭ

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15 октября 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 октября, вновь был вынужден слушать исковерканный гимн РФ. В ходе визита в Абу-Даби президента России поприветствовали композицией местные музыканты.

Музыканты оркестра Объединенных Арабских Эмиратов ошиблись и не смогли верно исполнить гимн России. Видео опубликовал сегодня днем RT.

Напомним, накануне королевский оркестр в Эр-Рияде сильно исковеркал российский гимн. Многие были возмущены, увидев кадры выступления музыкантов по телевизору. Владимир Путин, однако, не подал виду, что происходит нечто странное, и спокойно дослушал композицию.