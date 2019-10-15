//В мире 13+
Мощные лесные пожары распространяются в Сирии и Ливане
15 октября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
15 октября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские националисты выдвинули ультиматум президенту страны Владимиру Зеленскому по Донбассу. Требования ультраправых озвучил их лидер Андрей Билецкий, сообщают…
Сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье сделал важное заявление. По его словам, новая "Северная доктрина" Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы лишить Россию…
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Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.
Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким…
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В Совете Федерации обозначили ключевые шаги, которые необходимо предпринять для прекращения войны в Донбассе. По данному вопросу высказался…
Болгарский экстрасенс не назвала конкретную дату прекращения вооруженных конфликтов на планете. При этом Ванга спрогнозировала, что мир воцарится…
Специалисты назвали ранние сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в посте…
Сегодня, 15 октября, комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам рассмотрела вопрос, связанный с ограничением использования…
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Виктор Муженко, экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины, рассказал о сорвавшейся атаке ВВС страны по российским военным в феврале 2014 года. Слова генерала приведены…
Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир проанализировал но просьбе еженедельника «Аргументы недели» человеческие…
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Пластический хирург Джулиан Де Сильва решил при помощи «золотого сечения» определить самую красивую женщину на Земле. Ей стала американская супермодель, лицо которой…
Юрий Кравалис, пастор из Латвии, в 2011 году послал Дмитрию Медведеву, в тот момент занимавшему пост президента России, предсказание о будущем страны. Об этом говорится…
Утверждение о том, что борщ - это русское блюдо, стало частью военной пропаганды в столице России, сообщает BBC.
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В Крыму студент Керченского государственного морского технологического университета заявил в полицию о конфликте с преподавателями вуза. Преподаватели со своей стороны…
В Сети украинцы посмеялись над Владимиром Зеленским. Поводом для шуток стала экипировка президента во время его визита в зону проведения военной операции в Донбассе.
Названы симптомы, которые предупреждают о риске рака печени. Данной информацией поделились медицинские специалисты, говорится в публикации, появившейся некоторое время…
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Была у Геннадия Шарлаганова мечта - он хотел работать постовым на Рублевке, и когда ему объявили, что ее воплощение стоит всего 230 тысяч рублей, он заплатил и стал ждать…
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подтвердил, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено…
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Записи, зафиксировавшие избирательный процесс в городе Санкт-Петербурге, сможет посмотреть только суд. Несколько дней назад городская избирательная комиссия ограничила…
Реализация национальных проектов приводит не к улучшению, а к ухудшению ситуации в стране. В частности, когда правительство занялось проектом «Демография» численность…
Последние тридцать лет происходит медленное разложение и распад Украинской ССР. Такое мнение высказал некоторое время назад проживающий в Белоруссии киевский журналист…
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В Санкт-Петербурге полиция заставила хозяев квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе снять шторы цвета радуги, потому что они напоминали флаг…
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Во вторник стало известно, что власти Сирии и Ливана уже второй день пытаются укротить мощные лесные пожары, которые в настоящий момент стремительно распространяются…
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Врач-диетолог Елена Соломатина не сомневается, что с приходом холодов людям хочется поесть посытнее, и они, забыв обо всех диетах начинают налегать на калорийную еду,…
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