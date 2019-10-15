Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

СМИ: у Великобритании на согласование предложений по Brexit есть время до конца дня

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: у Великобритании на согласование предложений по Brexit есть время до конца дня
фото: pixabay.com

СМИ во вторник, 15 октября, сообщают, что у переговорщиков из Евросоюза и Великобритании есть время до конца дня, чтобы согласовать текст новых предложений по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Это необходимо для того, чтобы главный переговорщик сообщества по Brexit Мишель Барнье имел возможность представить документ в рамках саммита глав государств и правительств Европейского Союза 17-18 октября в Брюсселе. В ходе этого мероприятия будут определены дальнейшие шаги по выходу Британии из ЕС, сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II заявила, что страна выйдет из Евросоюза 31 октября.

ЕТ

//картина дня

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…

//новости ан

//новости ан

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…

//новости ан

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…

//новости ан

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…

//новости ан

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…