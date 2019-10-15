СМИ: у Великобритании на согласование предложений по Brexit есть время до конца дня

СМИ во вторник, 15 октября, сообщают, что у переговорщиков из Евросоюза и Великобритании есть время до конца дня, чтобы согласовать текст новых предложений по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

Это необходимо для того, чтобы главный переговорщик сообщества по Brexit Мишель Барнье имел возможность представить документ в рамках саммита глав государств и правительств Европейского Союза 17-18 октября в Брюсселе. В ходе этого мероприятия будут определены дальнейшие шаги по выходу Британии из ЕС, сообщает агентство Reuters.