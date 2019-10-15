Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции
фото: pixabay.com
Во вторник, 15 октября, в турецкой Анталье перевернулся автобус, который перевозил туристов. Согласно последней информации, в ходе аварии пострадали четыре человека, в частности, три россиянина.
 
Установлено, что ДТП случилось на трассе Кемер - Кумлуджа. Водитель транспортного средства потерял управление, вследствие чего автобус, перевозивший туристов из отелей, опрокинулся. В момент случившегося в салоне находились 34 человека, сообщает Yeni Alanya. 
 
На место инцидента были направлены сотрудники полиции, а также бригады "скорой помощи". Состояние пострадавших является сейчас удовлетворительным.
ЕТ

//картина дня

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…

//новости ан

//новости ан

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…

//новости ан

//новости ан

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…

//новости ан

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…

//новости ан

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…