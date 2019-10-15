Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

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15 октября 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» в Киеве, Serg Glovny / globallookpress

Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский эксперт Александр Халдей.

Аналитик отметил в материале, подготовленном для ИА REGNUM, что конфликты, идущие в настоящий момент в бывшей советской республике, поставили ее на грань самоуничтожения. Запланированная приватизация земли данные конфликты многократно умножит, предсказал Халдей. По его мнению, будущая реформа «способна вообще закрыть проект «Украина» как понятие».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ рассчитали возможный срок отставки Владимира Зеленского с поста президента.