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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На Украине спрогнозировали «наступление РФ на Мариуполь» из-за отказа Киева от «Минска»

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине спрогнозировали «наступление РФ на Мариуполь» из-за отказа Киева от «Минска»
Российско-белорусские военные учения «Запад 2017», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Если киевские власти откажутся выполнять минские договоренности, Российская Федерация начнет операцию по принуждению к миру. С соответствующим прогнозом выступил украинский журналист Виталий Портников.

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Портников предсказал, что в рамках военной операции «русские пойдут» на Мариуполь и Славянск, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Журналист добавил, что Украине не следует выходить из минского переговорного процесса. Подписанные в столице Белоруссии соглашения - единственная возможность поддерживать санкции против России и давить на нее, полагает Виталий Портников.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, противостоящим украинской армии. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что в Совете Федерации назвали ключевые шаги к прекращению гражданской войны в Донбассе.

 

ДЦ

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