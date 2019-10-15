На Украине спрогнозировали «наступление РФ на Мариуполь» из-за отказа Киева от «Минска»

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15 октября 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Российско-белорусские военные учения «Запад 2017», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Если киевские власти откажутся выполнять минские договоренности, Российская Федерация начнет операцию по принуждению к миру. С соответствующим прогнозом выступил украинский журналист Виталий Портников.

Портников предсказал, что в рамках военной операции «русские пойдут» на Мариуполь и Славянск, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Журналист добавил, что Украине не следует выходить из минского переговорного процесса. Подписанные в столице Белоруссии соглашения - единственная возможность поддерживать санкции против России и давить на нее, полагает Виталий Портников.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, противостоящим украинской армии. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что в Совете Федерации назвали ключевые шаги к прекращению гражданской войны в Донбассе.