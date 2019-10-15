В сети заметили, что герцогиня Кейт копирует образы принцессы Дианы во время поездки в Пакистан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц Уильям прибыли в страну.
Многие пришли в восторг, увидев наряд, в котором Кэтрин вчера вышла из самолета: светло голубое закрытое платье и узкие брюки такого же оттенка. Позже в сети вспомнили, что в 1996 году принцесса Диана приехала в Пакистан в аналогичном наряде, только вместо платья на ней был кафтан на пуговицах.
Сегодня герцогиня Кейт побывала на одном из мероприятий в длинной небесного цвета тунике в вышивкой. Ее свекровь в свое время вышла в свет в подобном костюме, но лилового оттенка.
Позже супруга принца Уильяма была замечена в зеленом кафтане с темно-зеленым шарфом на левом плече. В таком же кафтане и с подобным шарфом была запечатлена и принцесса Диана.
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