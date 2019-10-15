Учебный самолет потерпел крушение в Анталье

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15 октября 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Утром во вторник, 15 октября, стало известно, что в провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили осведомленные журналисты.

Установлено, что воздушное судно упало в районе Манавгат, который расположен неподалеку от курортного города Сиде, сообщает телеканал TRT.

К настоящему моменту информации о судьбе пилотов, которые в момент случившегося находились на борту самолета, не поступало. Обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливают специалисты.