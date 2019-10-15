AirBaltic, аэропорт «Рига»: «непруха» или закономерность?

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15 октября 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвийская национальная компания airBaltic, aerodigest.ru

В последнее время латвийскую национальную компанию airBaltic и аэропорт «Рига» преследуют неудачи: рейсы отменяют, людей не пускают в самолет, люди жалуются на огромные очереди, чтобы пройти на посадку. Латвийские компании извиняются, но пассажирам от этого не легче. Если постоянно происходят «накладки» в таких крупных организациях, то получается, что работа организована «спустя рукава». «Непруха» или закономерность?

Не успел «осесть» скандал с известным латвийским театральным критиком Весмой Левалде, которую национальная латвийская компания airBaltic, простите, «вытолкнула взашей» из самолета (не пустила на борт), как возникла новая ситуация – авиакомпания отменила три рейса. И все в один день!

Итак, публично униженная известная дама Весма Левалде не сумела попасть на свой рейс. Почему? Билеты на рейс Рига-Тбилиси-Рига она купила еще летом. По словам г-жи Левалде, билеты она приобрела летом и обошлись они в 300 евро. Театральный критик – женщина обязательная: своевременно зарегистрировалась на рейс, приехала в аэропорт Тбилиси за два часа до вылета. Когда она уже отправлялась к самолету, объявили ее имя с призывом подойти к «гейту», где представитель национальной латвийской компании пояснил женщине, что возникли проблемы в электронной системе. Разумеется, женщина попросила объяснений. Сотрудница латвийской национальной компании, «обученная» к подобным ситуациям, заявила, что даме положена компенсация (которую умоешься получать - прим. авт.), а если г-жа Левалде желает попасть в Ригу, то ей выдадут билет до Амстердама, откуда она сможет пересесть на рейс в Ригу. Круто? Из Тбилиси в Амстердам, а потом только в Ригу. Человеку в возрасте не всегда такое «путешествие» по душе. Г-жа Левалде просто заплакала, но смелая и молодая сотрудница грубо оттащила ее от «гейта». Что в сухом остатке? Стресс, потеря времени, унижение, «прогул» на работе. Извинения? Латвийская национальная компания не приучена по-людски извиняться. Авиакомпания приучена только рапортовать о своих «мифических» достижениях!

Что же объяснили в пресс-службе компании?

Пояснили, что такие ситуации случаются, но редко: в двух случаях из 10 000.

Помилуйте, как же можно так безбожно врать! Практически каждый день в латвийских СМИ есть материал о подобной ситуации. Нормальная практика для национальной латвийской компании! В чем же дело?

Неофициальный, но достоверный источник «Аргументы Недели» в Латвии пояснил ситуацию: « Латвийская авиакомпания продает больше билетов на рейс, чем есть мест. Это связано с тем, что кто-то не пришел на рейс. Чтобы не оставаться в «убытке», компания продает больше билетов. Такая практика существует. Другое дело, что отношение к людям не совсем человеческое. Да, сотрудники национальной компании «воспитаны» дурно. Часто, достаточно часто происходят такие «накладки». Это не один случай».

Пока г-жа театральный критик ждет человеческих извинений от авиакомпании, то у airBaltic «новая проблема»: 14 октября были отменены аж три рейса! Куда? Одессу, Москву, Милан! Причина? Пресс-служба объяснила, что виной всему ….обычный туман!

Какой же должен быть туман, чтобы самолеты не могли приземлиться?

«Аргументы Недели» обратились к неофициальному, но достоверному источнику в Латвии: «Это ложь. В Милане, по определению, нет тумана. В Одессе могут быть грозы, но туман тут роли не играет. Я говорю о том, что данное объяснение латвийской авиакомпании не соответствует истине. Что касается Москвы. Не стоит смешить людей. В аэропорту Шереметьево находятся великолепные «противотуманные» приспособления (примитивно объясняю), что не посадить самолет…В Москве не один, конечно, аэропорт. И если в одном из них отсутствует «такие приспособления», то самолет диспетчер направит в другой аэропорт. Дело не в тумане. Дело или в самом самолете, или в профессионализме пилотов. Что вы хотите от самолетов, которые авиакомпания закупила некогда у завода банкрота? Начинают сыпаться».

«Веселенькая» ситуация сложилась в аэропорту «Рига». Неделями люди не могут улететь из-за огромных очередей! Например, намедни 20 граждан Украины просто помахали самолету рукой. В очередь на контроль стоят более 500 человек, а досматривают их только два сотрудника аэропорта. Лично наблюдала!

В чем же причина? Почему сотрудники отсутствуют на рабочем месте?

По словам представителя аэропорта «Рига» Эдгарса Вилцанса, сотрудники «повально» заболели! Как же так? Еще один представитель аэропорта по фамилии Карните, на голубом глазу в эфире ТВ объяснил, что в Риге начался сезон вирусов и сотрудники слегли! Кстати, латвийские врачи не объявляли еще о такой напасти! Но сотрудники аэропорта уже объявили. Им же лучше знать!

И вновь «Аргументы Недели» обратились к неофициальному, но достоверному источнику в Латвии: «Все дело в зарплатах. Они реально низкие в аэропорту. Люди работают много и тяжело, но оплата не соответствует их труду. На прожиточный минимум в 430 евро не прожить! Конечно, есть и те, которые получают гораздо больше. Например, глава аэропорта «Рига». Конечно, сейчас представители начнут говорить, что зарплаты «никак нельзя назвать низкими», но почему же было принято решение повысить зарплаты? В редакцию одной латвийской газеты пришло письмо от рядового сотрудника аэропорта «Рига»…

«Зарплата младшего инспектора равносильна зарплате сотрудника «Гамбургер». Доплата 0, 13 евро к основной зарплате? У меня нет претензий к тем, кто готовит бургеры! Но мы же все-таки занимаемся тем, чтобы самолеты не падали на голову людям!»

После того, как скандал дошел до СМИ, министр сообщения Талис Линкайтс прибыл в аэропорт и поговорил с руководством!

А «слабо» г-ну Линкайтсу поговорит с людьми? Например, экс-министр Анрийс Матисс делал это регулярно! Но зачем нынешнему министру сообщений «опускаться» до народа?

Кстати, в апреле этого года была создана латвийско-российская межправительственная комиссия, где должность сопредседателя со стороны Латвии занял министр сообщения Талис Линкайтс. Какими вопросами будет заниматься данная комиссия? Экономическими, научно-техническими, гуманитарными, культурными и т.д.

Я думаю, что сперва стоит узнать о «компаньоне» все, а уже потом «общаться». Стоит ли иметь дело с «подмоченной» репутацией национальной латвийской авиакомпанией и не очень «ясными» самолетами? Стоит ли иметь дело с европейским аэропортом «Рига», который погряз во лжи и в отвратительном отношении к своим сотрудникам?

Стоит подумать… А то и самому можно в «дерьмо», простите, наступить!