Совфед: санкции США не нанесут никакого урона Турции

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 15 октября, заявил, что пакет санкций, введенный США против Турции, не нанесет Анкаре никакого урона.

По мнению Джабарова, цель ограничений – успокоить общественное мнение в Соединенных Штатах, передает сегодня РИА "Новости"

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций в отношении Турции в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии. Ранее Анкара развернула там наступление против союзных США курдских формирований с целью создания зоны безопасности.