Ключевые шаги к прекращению гражданской войны в Донбассе озвучили в Совфеде

//В мире 13+

15 октября 2019, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР на улицах Донецка, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

В Совете Федерации обозначили ключевые шаги, которые необходимо предпринять для прекращения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу в разговоре со СМИ высказался представитель верхней палаты российского парламента Сергей Мамедов.

По словам Мамедова, ставшего собеседником НСН, можно надеяться на остановку конфликта, если будут разведены силы в зоне боевых действий и самопровозглашенные республики Донбасса получат особый статус. Также Киеву следует амнистировать ополченцев ДНР и ЛНР, отметил парламентарий.

Ранее во вторник сообщалось, что в прессе раскрыли предполагаемый «запасной план» украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу.