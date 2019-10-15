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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Ключевые шаги к прекращению гражданской войны в Донбассе озвучили в Совфеде

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ключевые шаги к прекращению гражданской войны в Донбассе озвучили в Совфеде
Ополченцы ДНР на улицах Донецка, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

В Совете Федерации обозначили ключевые шаги, которые необходимо предпринять для прекращения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу в разговоре со СМИ высказался представитель верхней палаты российского парламента Сергей Мамедов.

Возможный «запасной план» Владимира Зеленского по Донбассу раскрыли в прессе

Возможный «запасной план» Владимира Зеленского по Донбассу раскрыли в прессе

По словам Мамедова, ставшего собеседником НСН, можно надеяться на остановку конфликта, если будут разведены силы в зоне боевых действий и самопровозглашенные республики Донбасса получат особый статус. Также Киеву следует амнистировать ополченцев ДНР и ЛНР, отметил парламентарий.

Ранее во вторник сообщалось, что в прессе раскрыли предполагаемый «запасной план» украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу.

 

ДЦ

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