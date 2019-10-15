Наряд герцогини Кейт для прибытия в Пакистан сразил поклонников

В минувший понедельник герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Пакистан. Наряд, который выбрала для прибытия в страну жена принца Уильяма, покорил поклонников сразу по двум причинам.
Кейт вышла из самолета в нежно-голубом наряде в восточном стиле, который состоял из длинного закрытого платья с драпировкой на груди и узких брюк. Образ герцогиня дополнила бежевыми лодочками и клатчем, а также крупными серьгами. Многие отметили, что жена Уильяма не только отдала дань традициям Пакистана, появившись в строгом костюме, но и не стала изменять своему женственному стилю.
Поклонники британской королевской семьи в очередной раз заметили, что стиль и поведение Кэтрин полностью соответствуют ее высокому положению.
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