Наряд герцогини Кейт для прибытия в Пакистан сразил поклонников

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15 октября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Andrew Parsons / I-Images

В минувший понедельник герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Пакистан. Наряд, который выбрала для прибытия в страну жена принца Уильяма, покорил поклонников сразу по двум причинам.

Кейт вышла из самолета в нежно-голубом наряде в восточном стиле, который состоял из длинного закрытого платья с драпировкой на груди и узких брюк. Образ герцогиня дополнила бежевыми лодочками и клатчем, а также крупными серьгами. Многие отметили, что жена Уильяма не только отдала дань традициям Пакистана, появившись в строгом костюме, но и не стала изменять своему женственному стилю.

Поклонники британской королевской семьи в очередной раз заметили, что стиль и поведение Кэтрин полностью соответствуют ее высокому положению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luxury Fashion (@opulentstylings)14 Окт 2019 в 11:03 PDT