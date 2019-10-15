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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Возможный «запасной план» Владимира Зеленского по Донбассу раскрыли в прессе

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Возможный «запасной план» Владимира Зеленского по Донбассу раскрыли в прессе
Президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Раскрыт вероятный «план Б» президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу, о наличии которого глава государства заявил некоторое время назад. Соответствующая публикация появилась на страницах СМИ.

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Стал известен ультиматум украинских радикалов президенту Зеленскому по Донбассу

ИА REX пишет со ссылкой на украинские источники, что Зеленский поручил киевским дипломатам лоббировать тему введения новых западных санкций против России, если та не согласится на встречу в «нормандском формате». Это и есть «запасной план» президента, отмечается в процитированном материале.

Ранее во вторник сообщалось, что лидер украинских националистов Андрей Билецкий выдвинул Владимиру Зеленскому ультиматум по Донбассу.

 

ДЦ

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