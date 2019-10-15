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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Трамп разоблачил телеканал ABC в использовании поддельного видео о турецкой операции в Сирии

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп разоблачил телеканал ABC в использовании поддельного видео о турецкой операции в Сирии
Дональд Трамп, фото из соцсети

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших турецких бомбардировок Сирии.

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Президент США назвал использование АВС видеозаписи военного шоу для подделки новостей о турецкой операции в Сирии большим скандалом.

  Крупный американский телеканал выпустил новости, в одной из которых демонстрировалась якобы "бомбардировка" Сирии турецкими военными. Перыми АВС разоблачили пользователи сети, уличили телевизионщиков в производстве фейка. Оказалось, что видеоролик был снят в 2017 году в США – на нем запечатлено военное шоу, проходившее в Кентукки, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Турция 9 октября начала военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Турецкие власти объявили своей главной задачей борьбу с террористическими организациями и боевиками. Анкара проводит операцию против запрещенной в стране курдской военизированной организации РПК, которая захватила территории на севере Сирии. Этот регион САР исторически заселен арабами-суннитами, которые теперь подвергаются дискриминации.

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