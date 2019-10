Трамп разоблачил телеканал ABC в использовании поддельного видео о турецкой операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших турецких бомбардировок Сирии.

Трамп заявил, что курдов могут защищать Россия, Китай или Наполеон Бонапарт

Президент США назвал использование АВС видеозаписи военного шоу для подделки новостей о турецкой операции в Сирии большим скандалом.

A big scandal at @ABC News. They got caught using really gruesome FAKE footage of the Turks bombing in Syria. A real disgrace. Tomorrow they will ask softball questions to Sleepy Joe Biden’s son, Hunter, like why did Ukraine & China pay you millions when you knew nothing? Payoff?