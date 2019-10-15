В испанском аэропорту Барселоны отменены 100 авиарейсов из-за акций протестов в Каталонии

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15 октября 2019, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Испании город Барселона во вторник, 15 октября, охвачен протестами. После того, как Верховный суд королевства вынес приговор политикам, которые выступали за независимость Каталонии, в городе на улицы вышли тысячи протестующих, - сообщает kp.ru.

В аэропорту отменяются десятки рейсов. Так авиакомпания Vueling вынуждена была отменить около 100 рейсов 14 октября. НЕ работает общественный транспорт. Среди застрявших в аэропорту Барселоны были и россияне

Люди с чемоданами добирались в аэропорт пешком. Опаздывали и члены экипажей. Причиной стали охватившие Каталонию массовые протесты против вынесения обвинительных приговоров политикам, участвовавшим в организации референдума о независимости автономии.

Протестующие блокируют дороги, железнодорожные пути и станции. Управление аэропортов Испании подтверждает отмену лишь 67 рейсов. По данным агентства EFE, полицейские пытаются оттеснить демонстрантов от воздушной гавани. Стражи порядка применяют дубинки.

Единственным требованием участников акций является освобождение 12 политиков, приговоренных к реальным срокам заключения - от 9 до 12 лет. Испанские СМИ пишут, что Верховный суд вновь выдал международный ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.