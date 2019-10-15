Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В испанском аэропорту Барселоны отменены 100 авиарейсов из-за акций протестов в Каталонии

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

В испанском аэропорту Барселоны отменены 100 авиарейсов из-за акций протестов в Каталонии
фото: pixabay.com

В Испании город Барселона во вторник, 15 октября, охвачен протестами. После того, как Верховный суд королевства вынес приговор политикам, которые выступали за независимость Каталонии, в городе на улицы вышли тысячи протестующих, - сообщает kp.ru.

В аэропорту отменяются десятки рейсов. Так авиакомпания Vueling вынуждена была отменить около 100 рейсов 14 октября. НЕ работает общественный транспорт.  Среди застрявших в аэропорту Барселоны были и россияне

Люди с чемоданами добирались в аэропорт пешком. Опаздывали и члены экипажей. Причиной стали охватившие Каталонию массовые протесты против вынесения обвинительных приговоров политикам, участвовавшим в организации референдума о независимости автономии.

Протестующие блокируют дороги, железнодорожные пути и станции. Управление аэропортов Испании подтверждает отмену лишь 67 рейсов. По данным агентства EFE, полицейские пытаются оттеснить демонстрантов от воздушной гавани.  Стражи порядка применяют дубинки.

Единственным требованием участников акций является освобождение 12 политиков, приговоренных к реальным срокам заключения - от 9 до 12 лет.  Испанские СМИ пишут, что Верховный суд вновь выдал международный ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

ИЧ

//картина дня

В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь. В королевстве считают…

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой…

//новости ан

//новости ан

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным…

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет…

В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Девушку, которой примерно 25 лет…

//новости ан

Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…

//новости ан

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…