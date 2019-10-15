На Украине определили место будущего завершения «войны» с Российской Федерацией

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15 октября 2019, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

«Война» между Россией и Украиной должна завершиться «освобождением» Крымского полуострова. С таким заявлением выступил Рефат Чубаров, глава Меджлиса (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Чубаров, которого процитировал «ПолитНавигатор», добавил, что Киев должен скорее определиться со статусом Крыма – закрепить в Конституции «национально-территориальную автономию».

Полуостров с весны 2014 года является российским регионом. Решение о присоединении к РФ приняли участники местного референдума. Украинские власти итоги голосования не признали и объявили Крым «оккупированной территорией».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ рассказали, какие регионы могут отколоться от Киева в случае нового Майдана.