Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал альтернативу «формуле Штайнмайера»

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15 октября 2019, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Украины В. Пристайко в ЕП, фото: twitter.com/vprystaiko

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медицинского страхования.

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Как уточнил Пристайко, в качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. Украинский министр выступил на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

По оценке Пристайко «формула Штайнмайера» — «болезненный компромисс». Но он убежден, что любые договоренности, которые направлены на установление мира, необходимо выполнять. «Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом.

Пристайко рассказал, что он уже информировал депутатов Рады о том, что если они серьезно к этому относятся, тогда треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования забирается и переводится в мобилизацию и в армию и пытаемся защитить себя без мирного процесса, - сообщают украинские СМИ.

Пристайко отметил, что Украине доступны эти варианты, но правительство должно выбирать и предлагать то, что целесообразно.