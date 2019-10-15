Стал известен ультиматум украинских радикалов президенту Зеленскому по Донбассу

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15 октября 2019, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер украинских националистов Андрей Билецкий, Serg Glovny / globallookpress.com

Украинские националисты выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому по Донбассу. Требования ультраправых озвучил их лидер Андрей Билецкий, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как заявил радикал, Киев должен отменить разведение войск в зоне конфликта на востоке страны и официально отказать Донбассу в получении особого статуса. Если по истечении десяти дней данные требования не будут выполнены, националисты перейдут к активным действиям, пообещал Билецкий. В частности, он отметил, что добровольцы готовы занять все позиции, которые покинет украинская армия в Донбассе, пишет «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Украине предрекли полномасштабную гражданскую войну в случае свержения Владимира Зеленского.