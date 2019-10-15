Трамп заявил, что курдов могут защищать Россия, Китай или Наполеон Бонапарт

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15 октября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ting Shen/XinHua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не намерен поддерживать курдов в войне с Турцией. По словам политика, он обрадуется, если этим будет заниматься кто угодно другой.

Трамп отметил, что США в значительной степени вывели войска с территории Сирии. Теперь, по его словам, Асад должен защищать курдов и вести борьбу за свои земли с Турцией.

Политик добавил, что спросил своих генералов, почему американские военные должны выступать за Сирию, чтобы защищать "территорию врага". Дональд Трамп уточнил, что его устроит любой желающий помочь САР в защите курдов – Россия, Китай или даже "Наполеон Бонапарт", передает "Свободная пресса".