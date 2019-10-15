Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Герцогиню Меган высмеяли за очередную ошибку в цитате и назвали "безграмотной"

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиню Меган высмеяли за очередную ошибку в цитате и назвали "безграмотной"
фото: PPE/face to face

Пользователи сети высмеяли герцогиню Сассекскую Меган за очередную ошибку в цитате и назвали ее "безграмотной". Жена принца Гарри ошибочно процитировала американскую писательницу и поэтессы Майи Энджело.

В Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских появилась запись, которая гласит: "Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин". Как сообщает teleprogramma.pro, первая ошибка была допущена в слове woman (женщина), которое было написано во множественном числе. Более того, перед ним был употреблен артикль "а", указывающий на единственное число последующего существительного.

В комментариях назвали Меган "безграмотной", отметив, что если она хочет бороться за права женщин, то ей следует внимательнее читать, какие посты публикуются в сети от ее имени.

Отмечается, что ранее герцогиня уже допускала ошибки в цитатах.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)14 Окт 2019 в 6:12 PDT

ЕТ

//картина дня

В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь. В королевстве считают…

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой…

//новости ан

//новости ан

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным…

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет…

В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Девушку, которой примерно 25 лет…

//новости ан

Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…

//новости ан

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…