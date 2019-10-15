Пользователи сети высмеяли герцогиню Сассекскую Меган за очередную ошибку в цитате и назвали ее "безграмотной". Жена принца Гарри ошибочно процитировала американскую писательницу и поэтессы Майи Энджело.
В Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских появилась запись, которая гласит: "Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин". Как сообщает teleprogramma.pro, первая ошибка была допущена в слове woman (женщина), которое было написано во множественном числе. Более того, перед ним был употреблен артикль "а", указывающий на единственное число последующего существительного.
В комментариях назвали Меган "безграмотной", отметив, что если она хочет бороться за права женщин, то ей следует внимательнее читать, какие посты публикуются в сети от ее имени.
Отмечается, что ранее герцогиня уже допускала ошибки в цитатах.
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