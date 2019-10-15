Сербские СМИ: США пытаются лишить Россию Северного морского пути

Сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье сделал важное заявление. По его словам, новая "Северная доктрина" Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

По словам Милошевича, в мае текущего года в рамках встречи с представителями стран, граничащих с Арктикой,

американская сторона ясно дала понять, что Канаде следует забыть о праве на северо-западный арктический коридор. В статье для сербского издания "Печат" журналист уточнил, что от Китая США потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии, а также больше не вкладываться в инфраструктуру российского Северного морского пути.

Более того, по мнению Вашингтона, России следует вывести войска из своих арктических регионов. Так, американцы начали поддерживать идею о том, что Северный морской путь должен быть общим, а не только российским.