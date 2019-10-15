Количество жертв тайфуна в Японии увеличилось до 67 человек

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15 октября 2019, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Deng Min/Xinhua

Утром во вторник стало известно, что тайфун "Хагибис", который ударил по Японии, к настоящему моменту унес жизни 67 человек. Подчеркивается, что таковы последние официальные данные спасательных служб.

Максимальное количество жертв было зафиксировано в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, передает портал "Свободная пресса".

Общее число пострадавших в результате удара стихии превышает двести человек. Пропавшими без вести признаны 10 человек. Сейчас в пострадавших от тайфуна районах страны проводятся аварийно-восстановительные и спасательные работы.