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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Количество жертв тайфуна в Японии увеличилось до 67 человек

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Количество жертв тайфуна в Японии увеличилось до 67 человек
фото: Deng Min/Xinhua

Утром во вторник стало известно, что тайфун "Хагибис", который ударил по Японии, к настоящему моменту унес жизни 67 человек. Подчеркивается, что таковы последние официальные данные спасательных служб.

Максимальное количество жертв было зафиксировано в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, передает портал "Свободная пресса".

Общее число пострадавших в результате удара стихии превышает двести человек. Пропавшими без вести признаны 10 человек. Сейчас в пострадавших от тайфуна районах страны проводятся аварийно-восстановительные и спасательные работы.

ЕТ

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