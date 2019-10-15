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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Крым пригласили делегацию украинской диаспоры из США и Канады

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Крым пригласили делегацию украинской диаспоры из США и Канады
фото: pixabay.com
Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов предложил делегации украинской диаспоры из США и Канады взять пример с соотечественников из других стран и посетить полуостров.
 
В минувшее воскресенье представители украинской диаспоры прибыли в Крым с ознакомительным визитом. В составе делегации 15 человек из Молдавии, Белоруссии, Польши, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
 
Зырянов отметил, что Крым посещают лишь смелые люди, для которых важно желание самостоятельно увидеть процессы, происходящие в регионе. Министр подчеркнул, что республика приветствует делегации и добавил, что полуостров максимально открыт для гостей, осознающих, что эта территория навсегда останется российской, передает РИА "Новости"
ЕТ

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