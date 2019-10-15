В Крым пригласили делегацию украинской диаспоры из США и Канады

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов предложил делегации украинской диаспоры из США и Канады взять пример с соотечественников из других стран и посетить полуостров.

В минувшее воскресенье представители украинской диаспоры прибыли в Крым с ознакомительным визитом. В составе делегации 15 человек из Молдавии, Белоруссии, Польши, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.