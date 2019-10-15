Неизвестный похитил гравюру Сальвадора Дали из галереи Сан-Франциско

Как и большинство гравюр, эта имеет ряд оттисков, но их мало и все они пронумерованы. Стоимость похищенной работы доходит до 20 тысяч долларов США, уточняет телеканал ABC7 News

Камеры наружного наблюдения запечатлели вора, однако сам момент кражи на записях не зафиксирован. Отмечается, что неизвестный зашел в частную галерею, взял гравюру размером 50 на 65 сантиметров и спокойно ушел – все эти действия заняли не более 30 секунд.