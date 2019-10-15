//В мире 13+
Неизвестный похитил гравюру Сальвадора Дали из галереи Сан-Франциско
15 октября 2019, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
15 октября 2019, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
В мире
В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь. В королевстве считают…
Сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье сделал важное заявление. По его словам, новая "Северная доктрина" Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы лишить Россию…
В мире
Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.
Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война…
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155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
Возле здания администрации украинского президента проходит митинг. Националисты требуют отменить отвод войск на Донбассе. В местных СМИ начинают…
Начальник департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко рассказала, что в России уровень мошенничества…
Неизвестный злоумышленник похитил из галереи Сан-Франциско гравюру легендарного художника Сальвадора Дали. Согласно последней информации, речь идет…
В Испании город Барселона охвачен протестами. После того, как Верховный суд королевства вынес приговор политикам, которые выступали за независимость…
«Война» между Россией и Украиной должна завершиться «освобождением» Крымского полуострова. С таким заявлением выступил Рефат Чубаров, глава Меджлиса (запрещенная в РФ…
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В СМИ во вторник, 15 октября, появилась информация о том, что девушка Бари Алибасова-младшего сбежала в Калининград после того, как молодой мужчина не менее 26 раз ударил…
Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это…
В Оханском районе Пермского края дорогу размыло всего лишь через два месяца после ремонта. Местные жители утверждают, что им каждый день приходится ходить едва ли не…
Украинские националисты выдвинули ультиматум президенту страны Владимиру Зеленскому по Донбассу. Требования ультраправых озвучил их лидер Андрей Билецкий, сообщают…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не намерен поддерживать курдов в войне с Турцией. По словам политика, он обрадуется, если этим будет…
Пользователи сети высмеяли герцогиню Сассекскую Меган за очередную ошибку в цитате и назвали ее "безграмотной". Жена принца Гарри ошибочно процитировала американскую…
Утром во вторник стало известно, что тайфун "Хагибис", который ударил по Японии, к настоящему моменту унес жизни 67 человек. Подчеркивается, что таковы последние…
Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов предложил делегации украинской диаспоры из США и Канады взять пример с соотечественников из других…
В ходе пожара в двухквартирном деревянном доме в Кикнурском районе Кировской области погибли пять человек. Представитель экстренных служб региона подчеркнул, что еще двое…
Минпромторг предложил отправлять просроченные продукты на вторичную переработку. Продовольственные товары, которые не были проданы в торговых сетях, можно перерабатывать…
Умная, красивая, интересная и самодостаточная – но всё равно одинока. Семейный психолог Сергей Ланг назвал три причины, почему в современном мире многим женщинам…
Бывшая солистка группы «Непара» Виктория Талышинская сожалеет, что ее дуэт с Александром Шоуа распался. Певица начала работать с новым парнером. Теперь Талышинская…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, каким образом страна сможет надавить на Российскую Федерацию. По словам дипломата, для этого понадобится помощь…
В мире
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой…
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В Волгограде работник торгового центра придумал оригинальный способ уйти с работы домой пораньше. Креативного лентяя суд приговорил к 2,5 годам условно.
В Дагестане врачи опасаются вспышки сибирской язвы. Известно, что в регионе есть несколько заболевших с признаками опасной инфекции. Случаи заражения были обнаружены…
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Эр-Рияд вручил подарки наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Один из подарков - изделие…
Российский боец Ислам Махачев предположил, как и когда может закончится карьера действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По мнению спортсмена…
На Украине опрос населения показал, что президент страны Владимир Зеленский теряет рейтинг. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии.
Похудевшая после расставания с молодым мужем Лолита Милявская раскрыла, с кем теперь целуется за кулисами. Певица, известная шутница и выложила в Инстаграм фото…
О проблемах экологии сейчас вещают прямо-таки из каждого «утюга». Такое назойливое внимание общественности сделало эту тему одной из самых распиаренных и, стало быть…
Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили пять главных признаков развития рака глаза. Соответствующая информация содержится в материале…
Происшествия
В Воронеже учащихся одной из школ кормили крупами, в которых обнаружили насекомых и их личинки. Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения…
Шоу-бизнес
Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным…
Зарубежные кардиологи определили скрытый во рту признак, который может предвещать серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о состоянии зубов, говорится в материале…
Общество
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет…
Общество
В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Девушку, которой примерно 25 лет…
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, как ему удалось дослужиться до столь высокого поста. Также глава МИД рассказал, как относится к своей работе.
Общество
Мужчина, житель города Одинцово Московской области, страдал от боли в позвоночнике. Он узнал о методе лечения межпозвонковых грыж при помощи "петли Глиссона". Мужчина…
Американские учёные рассказали, какой вред приносит употребление кофе во время беременности. Любовь к бодрящему напитку может отразиться не только на здоровье ребенка…
Японские полицейские расследовали дело, в котором злоумышленник следил за девушкой при помощи дверного глазка. О том, как это сделать, он узнал в Интернете.
Мировые продажи смартфонов сократятся на 3,2%, но производители смартфончиков продолжают бороться за покупателя самым верным способом - ценой. В обзоре модели: Redmi…
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…
Отец мужчины, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки из Саратова, считает, что за совершенное преступление его сына следует казнить. Мужчина отметил, что…
Зампред офиса Владимира Зеленского Юрий Костюк рассказал о реакции властей на протесты граждан Украины после согласования формулы Штайнмайера. По его словам, руководству…
В семье олимпийской чемпионки, фигуристки Татьяны Навки заведена традиция - в выходные париться в бане. Навка опубликовала в Инстаграм фото из бани. Татьяна так молодо…
Общество
Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…
Актриса театра и кино Мария Порошина после развода с Ильей Древновым родила сына. Поклонники Порошиной и волновались за нее, и из любопытства интересовались, кто же стал…
В Улан-Уде в понедельник, 14 октября, около 12 часов дня (по местному времени) автомобиль "Лифан" двигаясь по улице Терешковой, врезался в остановку общественного…
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В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…
Яндекс предпринимает еще одну попытку «войти» в соцсети и запускает приложение Sloy. Внешне оно очень похоже на популярный китайский TikTok, но с одним очень важным…
В калифорнийском городе Стоктоне поверили в светлую сторону своих жителей и решили ежемесячно платить им по 500 долларов. Социальный эксперимент призван показать, на что…
По предварительным данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, у мэра Абакана Николая Булакина, погибшего сегодня в ДТП, во время поездки на машине…
Общество
Многие люди боятся летать на самолётах из-за страха высоты или авиакрушения. Вместе с тем с начала эпохи авиастроения инженеры размышляют о том, как можно спастись…
Шоу-бизнес
Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…
Российскую спортсменку, многократную чемпионку мира по боксу и победительницу олимпийских игр Софью Очигаву избил сосед. Травмы были классифицированы как лёгкий вред…