Зеленский в ходе поездки в Донецкую область назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией

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14 октября 2019, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский в Донецкой области. фото с сайта президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Донбассом и Крымом шоковой терапией.

Как заявил Зеленский, "ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов — это все была действительно шоковая терапия". Он отметил, что "к началу войны в Донбассе жители Украины ошибочно чувствовали себя в безопасности". Зеленский выразил сожаление, что за то, чтобы осознать масштаб катастрофы, Украине пришлось заплатить жизнями тысяч людей и контролем над частью территорий. По его оценке, после нескольких лет войны Украина стала намного сильнее.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что не готов дать автономию Донбассу. Он подчеркнул, что текст законопроекта об особом статусе региона не будет содержать положений об автономии. Зеленский также говорил, что для прекращения войны в Донбассе необходима его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.