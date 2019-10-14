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14 октября 2019, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Турция пересмотрит отношения с Евросоюзом из-за санкций. МИД Турции сделало заявление. Власти Турции осудили решение глав МИД стран ЕС о санкциях из-за буровых работ у Кипра.

Ранее правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Республики Кипр. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Турция ранее проводила аналогичные работы, несмотря на протесты, - сообщает РИА Новости.

Главы МИД стран ЕС поручили оперативно подготовить предложения по введению санкций против Турции из-за буровых работ у Кипра. Также они призвали в срочном порядке предпринять усилия в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить операцию Турции на севере Сирии.