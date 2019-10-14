Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Турция пересмотрит отношения с Евросоюзом из-за санкций

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Турция пересмотрит отношения с Евросоюзом из-за санкций
Президент Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Турция пересмотрит отношения с Евросоюзом из-за санкций. МИД Турции сделало заявление.  Власти Турции осудили решение глав МИД стран ЕС о санкциях из-за буровых работ у Кипра.

Ранее правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Республики Кипр. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Турция ранее проводила аналогичные работы, несмотря на протесты, - сообщает РИА Новости.

Главы МИД стран ЕС поручили оперативно подготовить предложения по введению санкций против Турции из-за буровых работ у Кипра. Также они призвали в срочном порядке предпринять усилия в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить операцию Турции на севере Сирии.

ИЧ

//картина дня

В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь. В королевстве считают…

Политика

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным…

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет…

//новости ан

В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Девушку, которой примерно 25 лет…

//новости ан

Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…

//новости ан

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…

//новости ан

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…

//новости ан

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…

//новости ан

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…

//новости ан

До сих пор не утихают разговоры о высказывании министра обороны Латвии насчет «героях-легионерах СС». Разумеется, латышских легионерах СС. Партия «Согласие» направила…