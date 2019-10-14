Оглашен прогноз о полномасштабной войне на Украине в случае свержения Зеленского

Если националистам, выступающим против реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе, удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз, выступая в телевизионном эфире, озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.
Килинкаров, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», добавил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, поддерживающие требования ультраправых по Донбассу, по сути являются бандитами, так как не подчиняются своему главнокомандующему.
Ранее сообщалось, что в СМИ огласили предполагаемый срок отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.