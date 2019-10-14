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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Саудовской Аравии Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Саудовской Аравии Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь
Визит В.В. Путина в Саудовскую Аравию, фото: kremlin.ru

В Саудовской Аравии президента России Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь.  Путин прибыл в королевство с государственным визитом.

В королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из представителей саудовского двора, ожидающих рукопожатия с главой российсого государства. В Саудовской Аравии считают визит Путина историческим.  Он второй раз с 2007 года посещает Эр-Рияд с государственным визитом.

Путина встретили под залпы артиллерийских орудий. Он сел в отечественный лимузин Aurus, который занял место в гигантском кортеже. Во главе колонны из десятков машин находились легковые автомобили, внедорожники. В середине лимузин президента РФ, Его окружали почти 20 мотоциклистов.

Главы государств лично поприветствовали каждого участника делегаций - всего около 200 человек. Сначала прошли представители Саудовской Аравии. Президенту РФ пожимали руку, королю - целовали, - сообщает ТК "Звезда".

В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры Владимира Путина с Королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялись во дворце "Аль-Ямама" в Эр-Рияде.

В Саудовской Аравии Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь

Обсуждались "координация действий по стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование".
Также , обсуждалось сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технической кооперации и культурно-гуманитарных обменов.

Глава Российского государства и Король Саудовской Аравии обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, уделив особое внимание ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

По итогам визита подписан пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

ИЧ

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