В Японии полицейские выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки

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14 октября 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Японские полицейские расследовали дело, в котором злоумышленник следил за девушкой при помощи дверного глазка. О том, как это сделать, он узнал в Интернете.

В Японии жительница острова Кюсю стала объектом романтических чувств мужчины, который увидел девушку в общественном транспорте. Он несколько раз преследовал её по дороге к дому, а затем какое-то время стоял под дверью. Перепуганная красавица обратилась за помощью к полицейским, которые выяснили, что 40-летний мужчина следил за ней при помощи монокуляра и дверного глазка, передаёт «Российская газета».

Мужчина признался, что сожалеет о содеянном и извинился перед девушкой.