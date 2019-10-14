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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Японии полицейские выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии полицейские выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки
Фото: pixabay.com

Японские полицейские расследовали дело, в котором злоумышленник следил за девушкой при помощи дверного глазка. О том, как это сделать, он узнал в Интернете.

В Японии жительница острова Кюсю стала объектом романтических чувств мужчины, который увидел девушку в общественном транспорте. Он несколько раз преследовал её по дороге к дому, а затем какое-то время стоял под дверью. Перепуганная красавица обратилась за помощью к полицейским, которые выяснили, что 40-летний мужчина следил за ней при помощи монокуляра и дверного глазка, передаёт «Российская газета».

Мужчина признался, что сожалеет о содеянном и извинился перед девушкой.

АБ

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