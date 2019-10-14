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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В офисе Зеленского прокомментировали недовольство украинцев формулой Штайнмайера

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

В офисе Зеленского прокомментировали недовольство украинцев формулой Штайнмайера
Фото: pixabay.com

Зампред офиса Владимира Зеленского Юрий Костюк рассказал о реакции властей на протесты граждан Украины после согласования формулы Штайнмайера. По его словам, руководству страны стоило больше времени уделить коммуникации с народом по данному вопросу.

«Да, мы в чём-то согласны, признаём, но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договорённостей, а в плане определённой дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаём, что где-то был недостаток коммуникации», - считает он.

Костюк отметил, что многие украинцы не понимают, для чего стране нужна формула Штайнмайера. При этом он подчеркнул, что акции протеста в данной ситуации являются нормальным явлением, к которым властям необходимо прислушаться, передаёт RT.

АБ

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