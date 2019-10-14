В Калифорнии людям платят деньги просто так

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14 октября 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В калифорнийском городе Стоктоне поверили в светлую сторону своих жителей и решили ежемесячно платить им по 500 долларов. Социальный эксперимент призван показать, на что бедные люди тратят внезапно «свалившиеся» на них деньги.

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Руководство города выбрало 125 местных жителей с низким доходом, которым раз в месяц на карту начисляют по 500 долларов. Отмечается, что возвращать эти деньги горожанам не придётся.

Согласно первым результатам, внезапное богатство тратится не на алкоголь, наркотики и бесполезные вещи, а на продукты питания, одежду и оплату счетов, передаёт Финам.

«В нашей стране, к сожалению, небелых людей в сложном экономическом положении ассоциируют с такими пороками, как употребление наркотиков, алкоголя и азартные игры. Важно, как мне кажется, показать, что люди не тратят эти деньги на подобные вещи. Они их тратят буквально на самое необходимое», - отметил мэр города.