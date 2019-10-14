Националисты вышли на улицы Киева

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14 октября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Киеве националисты вышли на марш, посвященный годовщине с момента создания «Украинской повстанческой армии»*. Вместе с тем украинцы протестуют из-за возможности признания особого статуса Донбасса.

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Митинг начался возле памятника Тарасу Шевченко, после чего участники акции прошли по улицам украинской столицы. Во главе шествия протестующие несли плакат с надписью: «Нет особому статусу Донбасса».

Отмечается, что завершится акция возле офиса Владимира Зеленского, где митингующие планируют предать президенту Украины обращение, в котором говорится об их несогласии с формулой Штайнмайера, передаёт RT.

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).