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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Националисты вышли на улицы Киева

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Националисты вышли на улицы Киева
Фото: pixabay.com

В Киеве националисты вышли на марш, посвященный годовщине с момента создания «Украинской повстанческой армии»*. Вместе с тем украинцы протестуют из-за возможности признания особого статуса Донбасса.

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Митинг начался возле памятника Тарасу Шевченко, после чего участники акции прошли по улицам украинской столицы. Во главе шествия протестующие несли плакат с надписью: «Нет особому статусу Донбасса».

Отмечается, что завершится акция возле офиса Владимира Зеленского, где митингующие планируют предать президенту Украины обращение, в котором говорится об их несогласии с формулой Штайнмайера, передаёт RT.

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

АБ

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