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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На подъезде к Киеву замечены автобусы с силовиками, вооруженными автоматами

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

На подъезде к Киеву замечены автобусы с силовиками, вооруженными автоматами
twitter.com/cxemu, globallookpress.com

На подъезде к Киеву в понедельник, 14 октября, замечены автобусы с силовиками, вооруженными автоматами. На Украине сегодня отмечают День защитника. Украинские националисты запланировали на 14 октября несколько акций, среди которых - митинг против применения "формулы Штайнмайера" в Донбассе.

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Украинские СМИ пишут о двух новых импровизированных блокпостах на Одесской трассе. У каждого из них по два вооруженных силовика.  По одному автобусу с силовиками стоят на выезде и на выезде из украинской столицы.

Напомним, сегодня вечером в Киеве состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными командами Украины и Португалии.

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