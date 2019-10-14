На подъезде к Киеву замечены автобусы с силовиками, вооруженными автоматами

//В мире 13+

14 октября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

twitter.com/cxemu, globallookpress.com

На подъезде к Киеву в понедельник, 14 октября, замечены автобусы с силовиками, вооруженными автоматами. На Украине сегодня отмечают День защитника. Украинские националисты запланировали на 14 октября несколько акций, среди которых - митинг против применения "формулы Штайнмайера" в Донбассе.

На Украине анонсировали майдан против Зеленского

Украинские СМИ пишут о двух новых импровизированных блокпостах на Одесской трассе. У каждого из них по два вооруженных силовика. По одному автобусу с силовиками стоят на выезде и на выезде из украинской столицы.

Напомним, сегодня вечером в Киеве состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными командами Украины и Португалии.