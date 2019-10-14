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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Бывший замгенпрокурора Украины раскрыл причину восстания Донбасса против Киева

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший замгенпрокурора Украины раскрыл причину восстания Донбасса против Киева
Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Ринат Кузьмин, бывший заместитель генерального прокурора Украины, раскрыл причину восстания Донецка и Луганска против киевской власти. Кузьмин процитирован в заметке, появившейся в русскоязычном интернет-сегменте.

Озвучен возможный сценарий «испепеляющего» удара по украинским националистам в Донбассе

Озвучен возможный сценарий «испепеляющего» удара по украинским националистам в Донбассе

Как отметил экс-замгенпрокурора, люди, пришедшие к власти на Украине после свержения президента Виктора Януковича, «перехватили финансовые потоки», направив их в свои карманы. Жители Донбасса отказались подчиниться «киевским заговорщикам» и взяли в руки оружие, защищаясь от военных, которых послали против них, привел точку зрения Рината Кузьмина «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах СМИ озвучили вероятный сценарий уничтожения украинских националистов в Донбассе.

 

ДЦ

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