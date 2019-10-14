Лукашенко примеряет на себя статус третейского судьи?

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14 октября 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

В белорусской столице прошла Европейская конференция, посвященная вопросам недопущения размещения ракет в Европе, установлении новых правил мировой политики.



Это говорит о желании Лукашенко войти в мировую политику и установить со всеми странами добрые отношения. При этом политические эксперты отмечают, что президент Белоруссии разыгрывает свою партию в условиях общемировой смуты.



Причём данная политика приносит Лукашенко свои плоды. Абсолютно без риска он вывел себя из западной изоляции, внёс значительный клад по урегулированию конфликта на востоке Украины. В условиях, когда Россия переживает санкционный режим, Европа живёт в ожидании выхода Великобритании из ЕС, Александр Григорьевич призывает всех к миру и договариваться.



В силу географического положения Белоруссия пытается балансировать между Россией и Западом. Пока что решения конференции, прошедшей в Минске, рано принимать к сведению, однако Лукашенко смог зарекомендовать себя как активный политический мировой игрок.



Пытаясь выступить партнёром Европы, Лукашенко играет по тем же правилам и с Москвой. При этом в адрес России Александр Григорьевич всё чаще высказывает претензии относительно цен на энергоносители, внешнеполитические принципы Москвы.



