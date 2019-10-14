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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Экс-президент Украины пытается вести диалог с НАТО

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-президент Украины пытается вести диалог с НАТО

Петр Порошенко вместо действующего президента Украины Владимира Зеленского обсуждает с Северо-Атлантическим военным блоком вопросы о вступлении Украины в НАТО. Владимир Зеленский такие действия оценивает неоднозначно. Он неоднократно отмечал, что Порошенко не может свыкнуться с мыслью о том, что он уже не глава государства.

Через несколько дней на Украину прибудет руководство военного блока.
Они проведут переговоры с лидером страны, активистами. Одним из главных вопросов является рассмотрение возможности расположения военной группы Северо-Атлантического блока в порту Одессы.

Данные действия рассматриваются как военная поддержка Украины. А через полгода в Киеве будет проведено заседание парламентской ассамблеи НАТО.

Прежнему президенту Украины удалось внести изменения в Конституцию о курсе страны в Европейский союз и НАТО. Но Владимир Зеленский подчёркивает, что данные вопросы должен решать исключительно украинский народ, а не политики.

Зеленский не отрицает направленность внешнеполитического курса, однако конкретных сроков вступления ЕС и НАТО не называет. Несколько недель назад депутат Рады Ирина Верещук сказала, что: "Украину никто не ждёт в военном блоке". Чтобы вступить в НАТО в стране должны быть проведены реформы. В частности должна уменьшиться коррупция, улучшиться правовая и судебная системы.

ПВ

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