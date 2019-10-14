Петр Порошенко вместо действующего президента Украины Владимира Зеленского обсуждает с Северо-Атлантическим военным блоком вопросы о вступлении Украины в НАТО. Владимир Зеленский такие действия оценивает неоднозначно. Он неоднократно отмечал, что Порошенко не может свыкнуться с мыслью о том, что он уже не глава государства.
Через несколько дней на Украину прибудет руководство военного блока.
Они проведут переговоры с лидером страны, активистами. Одним из главных вопросов является рассмотрение возможности расположения военной группы Северо-Атлантического блока в порту Одессы.
Данные действия рассматриваются как военная поддержка Украины. А через полгода в Киеве будет проведено заседание парламентской ассамблеи НАТО.
Прежнему президенту Украины удалось внести изменения в Конституцию о курсе страны в Европейский союз и НАТО. Но Владимир Зеленский подчёркивает, что данные вопросы должен решать исключительно украинский народ, а не политики.
Зеленский не отрицает направленность внешнеполитического курса, однако конкретных сроков вступления ЕС и НАТО не называет. Несколько недель назад депутат Рады Ирина Верещук сказала, что: "Украину никто не ждёт в военном блоке". Чтобы вступить в НАТО в стране должны быть проведены реформы. В частности должна уменьшиться коррупция, улучшиться правовая и судебная системы.
//В мире 13+
Экс-президент Украины пытается вести диалог с НАТО
14 октября 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко вместо действующего президента Украины Владимира Зеленского обсуждает с Северо-Атлантическим военным блоком вопросы о вступлении Украины в НАТО. Владимир Зеленский такие действия оценивает неоднозначно. Он неоднократно отмечал, что Порошенко не может свыкнуться с мыслью о том, что он уже не глава государства.