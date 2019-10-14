Озвучен возможный сценарий «испепеляющего» удара по украинским националистам в Донбассе

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14 октября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Военнослужащий Нацгвардии Украины, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Донбассе сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах российских СМИ.

Некоторое время назад в зону конфликта на востоке Украины стали прибывать добровольческие соединения, намеренные воспрепятствовать разведению сил. Автор ИА REGNUM рассмотрел возможный сценарий, при котором Вооруженные силы Украины выполнят приказ киевского руководства и отойдут на предусмотренные мирными договоренностями позиции. После этого ультраправые перейдут к активным действиям и получат «сокрушительный» ответ со стороны Народной милиции ДНР и ЛНР, говорится в процитированной публикации.

Отмечается, что силы республик смогут нанести «испепеляющий» удар по националистам в ходе бесконтактного боестолкновения с применением систем залпового огня и прочего вооружения.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Вадим Карасев раскрыл причину невозможности заморозки конфликта в Донбассе.