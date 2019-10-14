Нобелевскую премию по экономике получит группа учёных за борьбу с бедностью

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14 октября 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Эстер Дюфло, facebook.com/Esther-Duflo

Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получит группа учёных, разработавших лучшие способы борьбе с глобальной бедностью. Учрежденную Банком Швеции премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в этом году в равных долях получат трое ученых: Майкл Кремер и Абхиджит Банержи из США и Эстер Дюфло из Франции.

В сообщении Шведской королевской академии наук объясняется, что лауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года разработали новый метод к получению ключевых ответов о лучших способах борьбы с глобальной бедностью. "Результаты их работ и исследователей значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике", — говорится в сообщении.

Суть метода лауреатов текущего года заключается в разбиении серьезной проблемы бедности на множество более мелких, а решение каждой из них можно выявить в ходе "полевых экспериментов".

Супруги француженка Эстер Дюфло и американец Абхиджит Банержи стали первой супружеской парой, совместно получившей Нобелевскую премию по экономике. 46-летняя Дюфло — вторая женщина в истории, удостоенная Нобелевской премии по экономике.

Размер Нобелевской премии - девять миллионов шведских крон ($915 тысяч).