Министр обороны Латвии: Заголовок пресс-релиза о латышских легионерах СС «может быть, не был адекватным»

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14 октября 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Андрей Мамыкин, латвийский политик, jauns.id.lv

До сих пор не утихают разговоры о высказывании министра обороны Латвии насчет «героях-легионерах СС». Разумеется, латышских легионерах СС. Партия «Согласие» направила письмо генеральному секретарю НАТО, пожаловавшись на министра обороны Артиса Пабрикса, который назвал латышских легионеров СС – гордостью и героями государства.

Раз уж дело дошло до НАТО, то какие тут шутки? Надо же и ответить за свои слова. Первыми выступили латышские СМИ. Моментально нашлись доказательства того, что говорил г-н Пабрикс о латышских легионерах СС, например, в 2012 году. В интервью латышским СМИ министр обороны сказал: «Нам не нужно гордиться тем, что были вынуждены надевать чужую форму. Хотелось бы, чтобы в будущем мы воевали, если потребуется, только в своей форме. И только за свою страну. Сложно рассказать всему миру, что-вопреки тому, что Латвийское государство не существовало – мы все-таки боремся за Латвию и с Латвией в сердце».

А в 2005 году, когда г-н Пабрикс был министром иностранных дел, он более критично прокомментировал шествие 16 марта (шествие легионеров в Латвии). Г-н Пабрикс заявил, что «нужно понимать, что, если говорить об истории и участии в различных акциях, это используется против нас».

2019 год. По мнению г-на министра, латышские легионеры СС – герои и гордость государства. Многих возмутило данное высказывание. Артис Пабрикс молчал с «ответом». Видимо думал: «Авось пронесет!» Не пронесло! Пламенная речь министра «дошла» до генерального секретаря НАТО! Пресс-служба министерства обороны Латвии, видимо, «думала над ответом» все выходные. Вот какой ответ публикуют латвийские журналисты: «Однако если мы скажем, что легионеры – жертвы войны и двух преступных режимов, это не будет означать, что конкретный человек не может считаться относительно героическим человеком. Так как, если мой отец прошел две армии, два концлагеря, я думаю, это большой героизм».

Далее г-н Пабрикс добавил, что заголовок пресс-релиза, в котором выделяется название легионеров гордостью страны, «по сути не отражает мои мысли и сказанное мной на кладбище» и «может быть, не был адекватным».

Я с трудом поняла, что хотел сказать министр обороны Латвии! Если он упоминает «два преступных режима», то, видимо, речь идет о советском и нацистском режиме. А как же герои-легионеры СС? Разве они не часть фашистского режима? А что значит «может быть, не был адекватным»?

Комментирует латвийский политик Андрей Мамыкин: «Комсомольцу (в прошлом) Пабриксу не привыкать «переобуваться в полете». Завтра понадобиться ругать легионеров – будет ругать. Что касается «может быть, не был адекватным», то я посоветую г-ну Пабриксу пореже посещать кладбище. Как можно пореже! Пусть поедет к солдатикам и узнает их нужды. Может, портянок не хватает? Поговорит с ними. Толку больше будет! С живыми нужно общаться, а не ходить регулярно среди могил. Нам нужен здоровый министр обороны!»