Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Симоньян о реакции на слова ведущего Sputnik: нас никто не смотрит и не слушает, кроме Трампа

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Симоньян о реакции на слова ведущего Sputnik: нас никто не смотрит и не слушает, кроме Трампа
Маргарита Симоньян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в понедельник оценила публикацию американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в которой президент процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

Симоньян на своей страничке в Telegram подчеркнула: "Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа".

Как сообщает RT, ранее американский лидер опубликовал на своей страничке в социальной сети слова ведущего Sputnik о "разоблачителе", который сообщил о разговоре Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава США выразил уверенность в том, что речь идет об анонимном источнике, который работает на аппарат демократов в палате представителей. Политик уточнил, что для настоящих разоблачителей – это оскорбление.

Сам Джон Кириаку был удивлен реакцией Дональда Трампа.

ЕТ

//картина дня

Политика

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах российских СМИ.

В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

До сих пор не утихают разговоры о высказывании министра обороны Латвии насчет «героях-легионерах СС». Разумеется, латышских легионерах СС. Партия «Согласие» направила…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Памятный знак жертвам массового убийства в Керченском политехническом колледже откроют 17 октября, в годовщину трагических событий. Об этом в комментарии «Аргументам…

//новости ан

В Екатеринбурге уже четыре дня ищут молодую мать Ксению Каторгину, которая отправилась продавать свой автомобиль и пропала. Автомобиль на днях был обнаружен у перекупщика…

Второй супруг Примадонны российской эстрады Александр Стефанович вспомнил, как известную певицу преследовали фанаты. По его словам, они не раз подвергали жизнь их семьи…