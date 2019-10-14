Симоньян о реакции на слова ведущего Sputnik: нас никто не смотрит и не слушает, кроме Трампа

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14 октября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Симоньян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в понедельник оценила публикацию американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в которой президент процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

Симоньян на своей страничке в Telegram подчеркнула: "Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа".

Как сообщает RT, ранее американский лидер опубликовал на своей страничке в социальной сети слова ведущего Sputnik о "разоблачителе", который сообщил о разговоре Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава США выразил уверенность в том, что речь идет об анонимном источнике, который работает на аппарат демократов в палате представителей. Политик уточнил, что для настоящих разоблачителей – это оскорбление.

Сам Джон Кириаку был удивлен реакцией Дональда Трампа.