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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
фото: Pool/ZUMAPRESS.com
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
 
По словам королевы, в основу партнерства страны с ЕС будут заложены принципы взаимовыгодного сотрудничества и свободной торговли.
 
Елизавета II уточнила, что ее министры в ближайшее время намерены ввести новые режимы для торговли, сельского хозяйства, рыболовецкой отрасли, используя все возможности, которые откроются перед Британий после выхода из Евросоюза, передает РИА "Новости".
ЕТ

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