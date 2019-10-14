//В мире 13+
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
14 октября 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
14 октября 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкая газета рассказала о "поразительном эффекте" антироссийских санкций. Согласно последней информации, РФ несет только чуть больше половины убытков от ограничений…
Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил, что американские военные "попали в ловушку" в Сирии. Согласно последней информации, военнослужащие оказались зажаты между турецкими…
Политика
В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах российских СМИ.
В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов…
Является ли нетрадиционная сексуальная ориентация среди высших…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
Внезапно нагрянувшие на Центральную Россию холода заставили вспомнить…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
В Киеве националисты вышли на марш, посвященный годовщине с момента создания «Украинской повстанческой армии»*. Вместе с тем украинцы протестуют из-за…
Львы, Рыбы и Стрельцы станут главными счастливчиками следующего месяца среди представителей зодиакального круга. Это следует из гороскопа астролога…
Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы серьезного поражения печени вследствие употребления алкогольных напитков. Данная тема…
Шоу-бизнес
Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти…
Российскую спортсменку, многократную чемпионку мира по боксу и победительницу олимпийских игр Софью Очигаву избил сосед. Травмы были классифицированы как лёгкий вред…
Союз европейских футбольных ассоциаций проведёт расследование матча, на котором сборная Турции после забивания гола сборной Албании отдала воинское приветствие. Таким…
В Московской области сосед напал на 32-летнюю двукратную чемпионку мира по боксу, серебряного олимпийского призера и трехкратную чемпионку Европы Софью Овчинникову.
Общество
Как человек должен относиться к старости и какое значение в нашей жизни она представляет? Сейчас люди потеряли грань между естественными терапевтическими возможностями…
Общество
В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…
Ринат Кузьмин, бывший заместитель генерального прокурора Украины, раскрыл причину восстания Донецка и Луганска против киевской власти. Кузьмин процитирован в заметке…
На подъезде к Киеву замечены автобусы с силовиками, вооруженными автоматами. На Украине сегодня отмечают День защитника. Украинские националисты запланировали на 14…
Возле здания администрации украинского президента проходит митинг. Националисты требуют отменить отвод войск на Донбассе. В местных СМИ начинают говорить о новом майдане…
Начальник департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко рассказала, что в России уровень мошенничества с банковскими картами…
Общество
Самолет А321 компании "Аэрофлот", вылетевший из Шереметьево в Лондон, вернулся в аэропорт вылета после отказа правого двигателя. Airbus А321 успешно выполнил…
Звезда южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, найдена мертвой в своем доме. Исполнительнице было 25 лет. Устанавливается причина смерти…
В белорусской столице прошла Европейская конференция, посвященная вопросам недопущения размещения ракет в Европе, установлении новых правил мировой политики.
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает себя пропагандистом в политическом вещании. По словам тележурналиста, он работает на телевидении и "чувствует себя…
Петр Порошенко вместо действующего президента Украины Владимира Зеленского обсуждает с Северо-Атлантическим военным блоком вопросы о вступлении Украины в НАТО. Владимир…
Ирландец превратил собственные похороны в веселый спектакль. Перед смертью он записал послание на аудио, завещав его проиграть, когда гроб с его телом положат в могилу…
Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получит группа учёных, разработавших лучшие способы борьбе с глобальной бедностью: американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи…
Происшествия
В понедельник, 14 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По словам местных жителей, мужчина убил…
В мире
До сих пор не утихают разговоры о высказывании министра обороны Латвии насчет «героях-легионерах СС». Разумеется, латышских легионерах СС. Партия «Согласие» направила…
В мире
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в понедельник оценила публикацию американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в которой президент процитировал слова ведущего…
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал высказывание помощника президента Владислава Суркова о том, что "путинизм представляет собой глобальный политический…
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему…
Заморозка вооруженного конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса невозможна. Соответствующую точку зрения высказал в СМИ Вадим Карасев…
Соединенные Штаты выводят из Сирии своих военных. Поводом для этого стало вторжение Турции на подконтрольную курдам территорию. Агентство Reuter сообщило, что вместе…
Помощник Президента РФ назвал путинизм хорошим методом управления государством. Владислав Сурков предложил изучать его, как полезное начинание.
Утром в субботу охранники площадки будущего экотехнопарка у станции Шиес Ленского района Архангельской области подверглась групповому нападению. Пользуясь значительным…
В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове. Долгое время ребенка ничто не беспокоило, но недавно врачам пришлось провести операцию по извлечению…
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в понедельник оценил высказывание преемницы Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении полуострова…
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове. По её словам…
Происшествия
В понедельник, 14 октября, при трагических обстоятельствах погиб глава Абакана Николай Булакин. Известно, что политик попал в аварию в Минусинском районе Красноярского…
Президент Белоруссии высказал претензии в адрес чиновников. По словам Александра Лукашенко, они пугают людей информатизацией, а должны объяснять, что это такое…
Специалисты рассказали, как предотвратить «тихий инсульт», который в большом количестве случаев приводит к смерти пациента. Соответствующая информация содержится…
Днем в понедельник, 14 октября, стало известно, что пожар на станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена удалось потушить. Возгорание было…
Общество
Все российские регионы перешли на цифровое вещание. Такое заявление прозвучало с космической орбиты. Окончание эпохи аналогового телевизионного вещания объявил один…
Правительство Латвии решило не повышать ставки для учителей со следующего года – с 710 евро до 750 евро. Совершенно ясно, что педагоги останутся без «надбавки». Зато…
44-летняя фигуристка Татьяна Навка продемонстрировала свою естественную красоту. Известная спортсменка поделилась с подписчиками фотографией без макияжа, которая была…
Общество
Памятный знак жертвам массового убийства в Керченском политехническом колледже откроют 17 октября, в годовщину трагических событий. Об этом в комментарии «Аргументам…
Жаркое из блогов
В центре Киева на улице Панаса Мирного у посольства Турции на Украине в ходе акции протеста против проведения турецкой военной операции, направленной на уничтожение…
Владимир Зеленский уйдет с поста президента Украины досрочно, так как у политика нет реальной власти и он беззащитен перед радикалами. Об этом говорится в материале…
11 октября Иркутский областной суд, отклонив апелляцию на приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, лишь подтвердил «хроническую болезнь» российской…
35-летняя жительница Вологды скончалась после операции по липосакции, которая была проведена в частной клинике. Данную информацию предоставили в понедельник сотрудники…
Искусственный орган будет делаться из предплечевых тканей и слизистой рта. Теперь проблему патологии уретры можно исправить, не прибегая к сложным методам. Новая…
Разведчик ДНР Алексей Филиппов рассказал об уничтожении ополченцами Донбасса позиции «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Данная операция…
Если верить словам аналитика Минг-Чи Куо, в первом квартале 2020 года нас всех ждет выход нового смартфона от Apple - iPhone SE 2. По цене он будет сопоставим…
Происшествия
В Екатеринбурге уже четыре дня ищут молодую мать Ксению Каторгину, которая отправилась продавать свой автомобиль и пропала. Автомобиль на днях был обнаружен у перекупщика…
Шоу-бизнес
Второй супруг Примадонны российской эстрады Александр Стефанович вспомнил, как известную певицу преследовали фанаты. По его словам, они не раз подвергали жизнь их семьи…
Происшествия
Источник в экстренных службах столицы в понедельник, 14 октября, сообщил, что пассажиров экстренно эвакуируют со станции "Выставочная" Филевской линии Московского…
Происшествия
На Щелковском шоссе в Москве движение транспорта затруднено после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в понедельник, 14 октября, в пресс-службе…