Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.

По словам королевы, в основу партнерства страны с ЕС будут заложены принципы взаимовыгодного сотрудничества и свободной торговли.