Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Аналитик назвал причину невозможности заморозки войны между Киевом и Донбассом

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик назвал причину невозможности заморозки войны между Киевом и Донбассом
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Заморозка продолжающегося с весны 2014 года вооруженного противостояния между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса невозможна. Соответствующую точку зрения высказал Вадим Карасев, украинский политический эксперт.

Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го

Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го

Как отметил аналитик, Донбасс, в отличие от Приднестровья, где удалось заморозить конфликт, является большой территорией. В ДНР и ЛНР проживает столько людей, сколько в средней европейской стране, процитировал Карасева интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что Алексей Филиппов, разведчик ДНР, озвучил подробности разгрома позиции украинских националистов весной 2015 года.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах российских СМИ.

В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

До сих пор не утихают разговоры о высказывании министра обороны Латвии насчет «героях-легионерах СС». Разумеется, латышских легионерах СС. Партия «Согласие» направила…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Памятный знак жертвам массового убийства в Керченском политехническом колледже откроют 17 октября, в годовщину трагических событий. Об этом в комментарии «Аргументам…

//новости ан

В Екатеринбурге уже четыре дня ищут молодую мать Ксению Каторгину, которая отправилась продавать свой автомобиль и пропала. Автомобиль на днях был обнаружен у перекупщика…

Второй супруг Примадонны российской эстрады Александр Стефанович вспомнил, как известную певицу преследовали фанаты. По его словам, они не раз подвергали жизнь их семьи…