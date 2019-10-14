Аналитик назвал причину невозможности заморозки войны между Киевом и Донбассом

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14 октября 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Заморозка продолжающегося с весны 2014 года вооруженного противостояния между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса невозможна. Соответствующую точку зрения высказал Вадим Карасев, украинский политический эксперт.

Как отметил аналитик, Донбасс, в отличие от Приднестровья, где удалось заморозить конфликт, является большой территорией. В ДНР и ЛНР проживает столько людей, сколько в средней европейской стране, процитировал Карасева интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что Алексей Филиппов, разведчик ДНР, озвучил подробности разгрома позиции украинских националистов весной 2015 года.