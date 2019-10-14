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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Американские дипломаты сбежали из Сирии вместе с военными

, 14:24 [ «Аргументы Недели», ]

Американские дипломаты сбежали из Сирии вместе с военными
турецкая военная техника со скриншота youtube-видео

Соединенные Штаты выводят из Сирии своих военных. Поводом для этого стало вторжение Турции на подконтрольную курдам территорию. Агентство Reuters сообщило, что вместе с военными зону решили покинуть и представители дипломатического ведомства.

Сообщается, что американские дипломаты работали над проектами. Якобы эти проекты должны были стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение вывести свои войска из Сирии. Это произошло после провала переговоров с Турцией. Некоторое время назад Анкара осуществила вторжение на подконтрольную курдам территории. Официальным объяснением Вашингтона стал риск столкновений с турецкими войсками.

Вместе с военными регион решили покинуть американские дипломаты и французский контингент войск, который также присутствовал в регионе.

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