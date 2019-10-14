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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Власти Крыма ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении полуострова с Россией

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Крыма ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении полуострова с Россией
фото: pixabay.com
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в понедельник оценил высказывание преемницы Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении полуострова с Российской Федерацией.
 
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что в процессе возвращения Крыма в состав РФ "было нарушено международное право".
 
Цеков в беседе с РБК отметил, что если бы Крамп-Карренбауэр была объективна, то приложила бы максимум усилий для того, чтобы на полуостров приехало как можно больше немецких политических и общественных деятелей. Сенатор не исключил, что лидер ХДС в настоящий момент находится под сильнейшим воздействием "собственной и европейской пропаганды".
ЕТ

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