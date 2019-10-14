Мэр Вентспилса: Правительство Латвии издевается над педагогами

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14 октября 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Профсоюз учителей Латвии предупреждает о протестах, rus.delfi.lv

Правительство Латвии решило не повышать ставки для учителей со следующего года – с 710 евро до 750 евро. Совершенно ясно, что педагоги останутся без «надбавки». Зато политические партии Латвии смело могут рассчитывать на прибавку к собственным зарплатам. Так решило правительство Латвии.

Понятно, что политические партии и депутаты никогда не бедствовали. В Латвии «слуги народа» живут в сласть. Но, видимо, денег много не бывает! Аппетиты растут. Так почему же не повысить себе зарплаты? Правительство Латвии моментально нашло средства!

Такая открытая наглость возмутила мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

«Денег на учителей не нашлось, и мы поддерживаем профсоюз педагогов, который уже сообщил о забастовке. На повышение зарплаты педагогов надо около 9 мил.евро, и им говорят, что денег на это нет. Но легко находят половину от этой суммы на повышение финансирования политических партий. Естественно, что правящая коалиция, которая состоит из политических партий, полностью это поддерживает. На партии есть деньги, а для учителей просто нет! Издевательство! Зарплата президента вырастет на 440 евро – почти до 6000 евро в месяц, зарплата премьера на 385 евро-до 5000 евро в месяц. Каждому депутату добавят по 250 евро. Вот какие приоритеты в государстве!»

Что происходит с бюджетом Латвии?

Этот вопрос я, как журналист, задала латвийскому политику, бывшему министру иностранных дел Латвии Янису Юркансу. Политик ответил коротко и четко: «Годовой бюджет Латвии составляет девять миллиардов евро. Из них 3, 5 миллиарда евро «теряются в процессе». Где деньги? Я затрудняюсь ответить. Думайте….»

Да уж…. Если быть откровенной, то настроение латвийцев далеко от радостного: финансовые проблемы, нет стабильности. Многие жители сетуют на то, что с «приходом» к власти американского гражданина, премьер-министра Кариньша, в Латвии происходят странные вещи….Может страну «распродают»? Да, такие мысли присутствуют в латвийском обществе.

Остается только прошептать: «Господи, храни Латвию!»