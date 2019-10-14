Озвучен гипотетический срок отставки Владимира Зеленского с поста главы Украины

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14 октября 2019, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Владимир Зеленский уйдет с поста президента Украины досрочно, так как у политика нет реальной власти, он не пользуется доверием в армии и беззащитен перед радикальными националистами. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Автор издания News Front предсказал, что Зеленский может подать в отставку через год. Мира в Донбассе к этому времени достигнуть не удастся, при этом анонсированная главой государства борьба с коррупцией так и не начнется, а коммунальные тарифы для населения повысятся, прогнозируется в процитированной публикации.

Ранее в СМИ огласили список регионов, которые могут выйти из состава Украины в случае нового Майдана в Киеве.