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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Озвучен гипотетический срок отставки Владимира Зеленского с поста главы Украины

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучен гипотетический срок отставки Владимира Зеленского с поста главы Украины
фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Владимир Зеленский уйдет с поста президента Украины досрочно, так как у политика нет реальной власти, он не пользуется доверием в армии и беззащитен перед радикальными националистами. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Список кандидатов на отделение от Киева после возможного Майдана огласили в СМИ

Список кандидатов на отделение от Киева после возможного Майдана огласили в СМИ

Автор издания News Front предсказал, что Зеленский может подать в отставку через год. Мира в Донбассе к этому времени достигнуть не удастся, при этом анонсированная главой государства борьба с коррупцией так и не начнется, а коммунальные тарифы для населения повысятся, прогнозируется в процитированной публикации.

Ранее в СМИ огласили список регионов, которые могут выйти из состава Украины в случае нового Майдана в Киеве.

 

ДЦ

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